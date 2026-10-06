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Царьград

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Мишустин: IT-льготы приносят 2,5 рубля на каждый рубль вложений

Мишустин: IT-льготы приносят 2,5 рубля на каждый рубль вложений

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что почти 20 тысяч IT-компаний используют льготы, принося бюджету 2,5 рубля на каждый вложенный рубль.

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