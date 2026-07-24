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Царьград

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5,96 млрд, Bentley и квартира в Испании: чем владеют кандидаты в депутаты Госдумы

5,96 млрд, Bentley и квартира в Испании: чем владеют кандидаты в депутаты Госдумы

Кандидаты в депутаты Госдуму отчитались о доходах – у кого на счетах миллиарды, а в собственности дорогие авто и недвижимость за границей?До выборов в Госдуму осталось два месяца.

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