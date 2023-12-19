Журналист Коффин заявил, что Костюк не сыграла с Андреевой из-за угроз

Украинская теннисистка Марта Костюк была вынуждена отказаться от игры в финале выставочного турнира во Франции с представительницей России Миррой Андреевой из-за угроз, которые ей поступали в социальных сетях.
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