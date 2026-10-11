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Карельский геральдист рассказал, как Маршак писал гимн для Карелии

В 40-х — начале 50-х годов произошёл поворот в советской символике от интернационализма к подчёркиванию национальных особенностей разных республик.

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