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Порядок, государство

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"Бандеровские твари": поляки разлюбили беженцев. Украинцы недоумевают

"Бандеровские твари": поляки разлюбили беженцев. Украинцы недоумевают

Польша охвачена антиукраинскими настроениями, сокрушается автор на страницах "Газеты по-украински". Теперь жители европейской страны нападают на выходцев из Незалежной, а политики не спешат осуждать соотечественников за ксенофобию.

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