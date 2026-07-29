"Бандеровские твари": поляки разлюбили беженцев. Украинцы недоумевают

Польша охвачена антиукраинскими настроениями, сокрушается автор на страницах "Газеты по-украински". Теперь жители европейской страны нападают на выходцев из Незалежной, а политики не спешат осуждать соотечественников за ксенофобию.
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