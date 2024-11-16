На прошедшем недавно IV саммите Human Machine Integration армией США был представлен вариант машины огневой поддержки артиллерии M7 BFIST (Bradley Fire Support Team), оснащённой разведывательным дроном.
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На прошедшем недавно IV саммите Human Machine Integration армией США был представлен вариант машины огневой поддержки артиллерии M7 BFIST (Bradley Fire Support Team), оснащённой разведывательным дроном.
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