A rare instance of a stand-up comedian who successfully transitioned into dramatic acting, Robin Williams was candid about his lifelong mental health struggles.
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