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В рамках форума «Российский кинобизнес» обсудили инвестиции в кино и подвели итоги питчинга

В рамках форума «Российский кинобизнес» обсудили инвестиции в кино и подвели итоги питчинга

В рамках кинорынка и форума «Российский кинобизнес» 28 марта состоялась секция «Инвестиции в кино», направленная на поддержку российской киноиндустрии и рост объема отечественного контента за счет привлечения частных инвестиций в отрасль.

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