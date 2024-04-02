В рамках форума «Российский кинобизнес» обсудили инвестиции в кино и подвели итоги питчинга

В рамках кинорынка и форума «Российский кинобизнес» 28 марта состоялась секция «Инвестиции в кино», направленная на поддержку российской киноиндустрии и рост объема отечественного контента за счет привлечения частных инвестиций в отрасль.
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