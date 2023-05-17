Эксперт Татьяна Григорьева дала прогноз на «захват» российского рынка китайскими автомобильными брендами

Эксперт Татьяна Григорьева рассказала о прогнозах на автомобильном рынке в текущем году. На данный момент из всех иностранных компаний в России остались в основном только китайские бренды, такие как Geely, Lifan и BWD.
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