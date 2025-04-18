Москва объявила о захвате всей оставшейся территории полуострова Самланд

По материалам Ассошиэйтед Пресс. ЛОНДОН, среда, 18 апреля — Сегодня немцы сообщили, что часть советских войск ведет интенсивное наступление в 18-20 милях от Берлина в трех направлениях, в то время как другая часть пробивает южный коридор отступления нацистов через Саксонию.