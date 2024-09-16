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Власти Эстонии грозят закрыть православную церковь Московского патриархата

Власти Эстонии грозят закрыть православную церковь Московского патриархата

Эстонское правительство пригрозило принудительным закрытием Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Московского патриархата, если она не разорвет связи с Москвой и не интегрируется в Эстонскую апостольскую православную церковь (ЭАПЦ), которая подчиняется Константинопольскому патриархату.

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