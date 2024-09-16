Власти Эстонии грозят закрыть православную церковь Московского патриархата

Эстонское правительство пригрозило принудительным закрытием Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Московского патриархата, если она не разорвет связи с Москвой и не интегрируется в Эстонскую апостольскую православную церковь (ЭАПЦ), которая подчиняется Константинопольскому патриархату.