Власти Эстонии грозят закрыть православную церковь Московского патриархата

Эстонское правительство пригрозило принудительным закрытием Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Московского патриархата, если она не разорвет связи с Москвой и не интегрируется в Эстонскую апостольскую православную церковь (ЭАПЦ), которая подчиняется Константинопольскому патриархату.
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