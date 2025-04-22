Рост интереса россиян к готовым проектам загородных домов резко увеличился

Россияне проявляют всё больший интерес к готовым проектам загородных домов. С января по апрель количество покупок чертежей на одном маркетплейсе возросло в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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