RuStore: китайские мобильные игры занимают 30-40% российского рынка

Мобильные игры от китайских разработчиков занимают 30-40% российского рынка, сообщила ведущий менеджер по развитию бизнеса RuStore Мария Суина, выступая на полях Industry Sharing Conference on Localized Growth in Russia в среду в Пекине .
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