Расширен перечень загрязняющих веществ

8352506 10.01.2023 Трубы Уралмашзавода в Екатеринбурге. Температура в городе опустилась до - 17 С. Павел Лисицын / РИА Новости Григорий ПотаповРасширен перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры госрегулирования в области охраны окружающей среды, сообщает пресс-служба правительства.