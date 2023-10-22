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Расширен перечень загрязняющих веществ

Расширен перечень загрязняющих веществ

8352506 10.01.2023 Трубы Уралмашзавода в Екатеринбурге. Температура в городе опустилась до - 17 С. Павел Лисицын / РИА Новости Григорий ПотаповРасширен перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры госрегулирования в области охраны окружающей среды, сообщает пресс-служба правительства.

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