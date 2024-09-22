Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации на 22 сентября

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделения группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57 мотопехотной бригады ВСУ, 36 бригады морской пехоты и 5- пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области.