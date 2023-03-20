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Координатор UNAC Ломбардо заявил, что США не вынесли уроков из войны в Ираке

Координатор UNAC Ломбардо заявил, что США не вынесли уроков из войны в Ираке

Соединенные Штаты Америки не вынесли для себя никаких уроков из войны в Ираке. Об этом заявил координатор Объединенной национальной антивоенной коалиции Джо Ломбардо.

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