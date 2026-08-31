БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ГШГ-7.62 – советский четырёх ствольный пулемёт с двигателем внутреннего сгорания

ГШГ-7.62 – советский четырёх ствольный пулемёт с двигателем внутреннего сгорания

 Что роднит пулемёт и Жигули? /Фото: airwar.ru.  Что общего между пулемётом ГШГ-7.62 и «Жигулями»? В первую очередь то, что каждый из них приводится в движение двигателем внутреннего сгорания.

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Комментарии
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Алексей Тан
&quot;&quot;ГШГ-7.62 – советский четырёх ствольный пулемёт с двигателем внутреннего сгорания&quot;&quot; =========================   О! как!.... РУССКИХ Конструкторов, уникальнейших изобретений и оружия.. Грязева, Шипунова и Глаголева... просто превратили в &quot;советиус&quot;.... ХОТЯ эти изобретения (конструкции) появились... не благодаря ....ЕВРЕЕ-комми.... А ВОПРЕКИ им!!!.
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