Что роднит пулемёт и Жигули? /Фото: airwar.ru. Что общего между пулемётом ГШГ-7.62 и «Жигулями»? В первую очередь то, что каждый из них приводится в движение двигателем внутреннего сгорания.
ГШГ-7.62 – советский четырёх ствольный пулемёт с двигателем внутреннего сгорания
Комментарии
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Алексей Тан
""ГШГ-7.62 – советский четырёх ствольный пулемёт с двигателем внутреннего сгорания"" ========================= О! как!.... РУССКИХ Конструкторов, уникальнейших изобретений и оружия.. Грязева, Шипунова и Глаголева... просто превратили в "советиус".... ХОТЯ эти изобретения (конструкции) появились... не благодаря ....ЕВРЕЕ-комми.... А ВОПРЕКИ им!!!.
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