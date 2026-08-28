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RT Russia

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Депутат Говырин: сентябрь принесёт сразу несколько законодательных изменений

Депутат Говырин: сентябрь принесёт сразу несколько законодательных изменений

Сентябрь 2026 года принесёт сразу несколько изменений, которые затронут повседневную жизнь россиян. Об этом RT рассказал депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).

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