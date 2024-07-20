Котопёс недели: веселый пес Банджо и общительный кот Карамелькин ждут встречи со своими людьми

Два крутых питомца находятся в активном поиске любящих хозяев. фото: фонд «Возьми счастье в дом» Мало кто не знает цитату Диккенса, произнесенную им во время чаепития в Букингемском дворце: «Если бы рубрики „Котопёс недели“ на сайте MAXIM не существовало, ее следовало бы выдумать.