Штурмовик со снятой судимостью потребовал вернуть BMW для спецоперации

Москва, 22 июля, 2024, 06:43 — ИА Регнум. Участник спецоперации, отставной майор ВДВ, командир штурмового отряда Батыр Бекмурадов обратился в Генпрокуратуру России с жалобой на волокиту с возращением ему имущества после снятия судимости.