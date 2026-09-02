Мигранта-отцеубийцу без проблем пустили в Россию? В нашей стране он убил 15-летнего школьника

Русский наблюдатель Несовершеннолетнего мигранта, который в родном Азербайджане был объявлен в розыск за убийство собственного отца, без проблем впустили в Россию.
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ты кто,чмо обоссанное,чтобы вопросы задавать? Если такое не знаешь,то заткнись и не отсвечивай,на любом сайте десятки примеров обмана,но тебе утырок,нужно написать,чтобы ты снова свою блевотину гнал.И да,ссытник - чисто хохлоблудское прозвище,ты что,тварь,на русских сайтах лазишь,чушка кастрированная?
да я и не нужу,это вы лжёте.Миллионы граждан страны за то,чтобы или временно закрыть въезд для всех,пока идёт война,или визовый режим ввести.Но власти Росси,исповедуя дикий капитализм,как раз сомкнулись и во взглядах и в действиях с ненавистным царским режимом.Поэтому,ваши многолетние завывания о пришествии царской власти неуместны.Она уже есть,по-другому называется правда,но её суть та же: разграбление страны,уничтожение русского народа,процветание компрадоров и прямых предателей.Вы хотя бы задумались,к чему призываете,впрочем это вряд ли - думать-то нечем,одни лозунги.