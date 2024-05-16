Многофункциональный радиолокатор МРЛС поступает в эксплуатацию

МРЛС на стадии испытаний, 2022 г. События последнего времени наглядно показывают необходимость создания и постановки на дежурство многофункциональных радиолокационных станций, способных засекать беспилотные летательные аппараты и иные малоразмерные цели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии