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«Барселона» продвинулась в переговорах с «Атлетико» об аренде Феликса

«Барселона» продвинулась в переговорах с «Атлетико» об аренде Феликса

Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.  23-летний полузащитник провел вторую часть прошлого сезона в аренде в «Челси».

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