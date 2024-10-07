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Петербургский дневник

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Петербурженка выплатит тысячу рублей штрафа за желание впечатлить одноклассников своего ребенка

Петербурженка выплатит тысячу рублей штрафа за желание впечатлить одноклассников своего ребенка

Не являясь сотрудником полиции, она приобрела фирменную одежду МВД в Интернете Мировой судебный участок № 21 привлек к административной ответственности женщину, купившую в Интернете форму полиции, чтобы впечатлить одноклассников и учителей своего ребенка.

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