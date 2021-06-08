Гогниев о недопуске «Алании» к стыкам: «Пацаны целый год играли, а им не дали сделать последний шаг. Очень больно»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев высказался о неполучении клубом лицензии РПЛ. – Как вы пережили финиш сезона? Столько поднимать «Аланию» наверх и не сыграть в стыковых матчах из-за неспортивных причин.
Популярные статьи
- Сизерон о совместном фото с бойфрендом: «В какой-то момент понял, что это может помочь многим молодым фигуристам или другим людям»
- Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Алексей Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
Свежие комментарии