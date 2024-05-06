Reposted (Комитет молодежной политики и спорта): В областном центре пройдет традиционный молодежный флеш-моб «Мы помним! Мы гордимся!» Патриотическое мероприятие в рамках празднования 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая в 18:40 у мемориала Героям фронта и тыла на Шереметевском проспекте В ходе патриотического флеш-моба жители и гости областного центра примут участие в Общероссийской минуте молчания и зажгут свечи в память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне В завершении мероприятия члены Ивановского мотоклуба «Guardsmen International» организуют патриотический мотопробег по центральным улицам города #КМПФКиС #ПОМНИМ #ПатриотическийФлешмоб .