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Иваново

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Reposted (Комитет молодежной политики и спорта): В областном центре пройдет традиционный молодежный флеш-моб «Мы помним! Мы гордимся!» Патриотическое мероприятие в рамках празднования 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая в 18:40 у мемориала Героям фронта и тыла на Шереметевском проспекте В ходе патриотического флеш-моба жители и гости областного центра примут участие в Общероссийской минуте молчания и зажгут свечи в память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне В завершении мероприятия члены Ивановского мотоклуба «Guardsmen International» организуют патриотический мотопробег по центральным улицам города #КМПФКиС #ПОМНИМ #ПатриотическийФлешмоб .

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