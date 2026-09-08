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Наталья Шевчик подвела итоги работы Тюменской облдумы: «У восьмого созыва есть задел»

Наталья Шевчик подвела итоги работы Тюменской облдумы: «У восьмого созыва есть задел»

ТЮМЕНЬ, 8 сентября, ФедералПресс. Подходит к завершению работа седьмого созыва Тюменской облдумы. Депутаты приняли более 480 законов, рассмотрели 230 проектов федеральных новелл.

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