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Сборная Московской области стала победителем финала Спартакиады учащихся по бадминтону

Сборная Московской области стала победителем финала Спартакиады учащихся по бадминтону

Сборная Подмосковья заняла первое место в общекомандном зачете финала летней Спартакиады учащихся России по бадминтону.

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