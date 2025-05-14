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Смерть планеты: учёные предсказали гипотетическую дату конца жизни на Земле

Смерть планеты: учёные предсказали гипотетическую дату конца жизни на Земле

Авторы прогноза подчеркнули важность поиска пригодных для жизни планет вне Солнечной системы.Учёные из NASA и японского университета Тохо, используя суперкомпьютер, предсказали, что жизнь на Земле может исчезнуть примерно в 1000002021 году.

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