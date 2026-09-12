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Царьград

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Минобороны РФ: ансамбль "Новороссия" провел концерт для военнослужащих

Минобороны РФ: ансамбль "Новороссия" провел концерт для военнослужащих

Ансамбль "Новороссия" выступил для военнослужащих 27-й гвардейской мотострелковой бригады. Концерт прошел в тыловом районе для бойцов, направляющихся на боевые задачи в рамках Специальной военной операции.

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