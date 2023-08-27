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Источник: Салах сообщил «Ливерпулю» о желании перейти в «Аль-Иттихад»

Источник: Салах сообщил «Ливерпулю» о желании перейти в «Аль-Иттихад»

Мохаммед Салах намерен принять предложение из Саудовской Аравии. Форвард сборной Египта и «Ливерпуля» Мохаммед Салах уведомил руководство клуба о желании покинуть команду, сообщает на своей странице в социальной сети обозреватель Руди Галетти.

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