Источник: Салах сообщил «Ливерпулю» о желании перейти в «Аль-Иттихад»

Мохаммед Салах намерен принять предложение из Саудовской Аравии. Форвард сборной Египта и «Ливерпуля» Мохаммед Салах уведомил руководство клуба о желании покинуть команду, сообщает на своей странице в социальной сети обозреватель Руди Галетти.