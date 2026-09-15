Нефть стоит дороже $100, газ в ЕС — дороже $1000, но Запад и Украина продолжают стрелять себе в ноги

Газ в Европе перевалил психологическую отметку в $1000 за тысячу кубометров. Но Евросоюз не собирается отказываться от полного запрета импорта СПГ из России к 1 января 2027 года, а трубопроводного газа – к 30 сентября 2027 года.
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