Нестор Шуфрич: Зеленский поругался с крупнейшим европейским поставщиком электроэнергии в Украину

После встречи Фицо с Путиным Зеленский выступил с жестким заявлением и обратился к спецслужбам Словакии с призывом расследовать действия Фицо относительно личной заинтересованности Фицо в поставках российского газа, как сказал Зеленский, «для кармана», и фактически обвинил Фицо в госизмене.