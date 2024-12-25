Нестор Шуфрич: Зеленский поругался с крупнейшим европейским поставщиком электроэнергии в Украину

После встречи Фицо с Путиным Зеленский выступил с жестким заявлением и обратился к спецслужбам Словакии с призывом расследовать действия Фицо относительно личной заинтересованности Фицо в поставках российского газа, как сказал Зеленский, «для кармана», и фактически обвинил Фицо в госизмене.
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