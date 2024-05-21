МВД предложило разрешить лишенным гражданства оставаться в России до 90 дней

Министерство внутренних дел России выступило с инициативой предоставить лицам, утратившим российское гражданство, возможность находиться на территории страны до 90 дней, сообщает издание «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект.
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