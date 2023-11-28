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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Толчинский: «Всегда есть куда расти, поэтому не было лучшей игры СКА. Мы прибавляем от матча к матчу, победы помогают»

СКА обыграл «Динамо» (5:3), продлив победную серию до девяти матчей – Роман Ротенберг сказал, что мы еще не видели лучший СКА.

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