Театр абсурда
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Театр абсурда

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Это называется - заметать следы

Это называется - заметать следы

Бундесвер пытается помешать распространению записи беседы немецких военных, обсуждавших удары по Крымскому мостуТо есть потомки фашистов обсуждают как бы по тихому с помощью своих ракет и своих (немецких) специалистов нанести удар по российской стратегической инфраструктуре.

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