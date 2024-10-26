В Челябинске экс-директор стройфирмы осужден за хищение 23 млн рублей из бюджета

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Центральный районный суд Челябинска признал бывшего директора стройфирмы виновным в даче взятки, а также в мошенничестве с госконтрактом на сумму более 23 миллионов рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Челябинской области.
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