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В Челябинске экс-директор стройфирмы осужден за хищение 23 млн рублей из бюджета

В Челябинске экс-директор стройфирмы осужден за хищение 23 млн рублей из бюджета

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Центральный районный суд Челябинска признал бывшего директора стройфирмы виновным в даче взятки, а также в мошенничестве с госконтрактом на сумму более 23 миллионов рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Челябинской области.

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