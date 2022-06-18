Ответ на пост «Громкосексуальные соседи»

Тут у всех соседи хотя бы какое-то расписание имеют и хоть пару часов за ночь поспать дают.Меня вот как-то раз занесло в командировку в другой город, и достался отель, переделанный в гостиницу из жилого дома с не очень хорошей звукоизоляцией.