Россиян предостерегли от рисования на стенах нецензурных надписей

Управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин рассказал РИА Недвижимость, что столь суровое наказание последует, если содержание рисунка будет выглядеть как призыв к серьезному нарушению закона.
Управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин рассказал РИА Недвижимость, что столь суровое наказание последует, если содержание рисунка будет выглядеть как призыв к серьезному нарушению закона.
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