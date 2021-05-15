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Россиян предостерегли от рисования на стенах нецензурных надписей

Россиян предостерегли от рисования на стенах нецензурных надписей

Управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen &amp; Paper Алексей Добрынин рассказал РИА Недвижимость, что столь суровое наказание последует, если содержание рисунка будет выглядеть как призыв к серьезному нарушению закона.

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