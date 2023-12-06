VP Biden Linking Ukraine Loan To Prosecutor's Firing Surprised State Department Officials, Emails Show Authored by Mark Tapscott via The Epoch Times, Key White House and National Security Council and State Department officials were caught by surprise when they learned in January 2016 that then-Vice President Joe Biden had abruptly changed U.
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