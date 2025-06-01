Белок-палитра

Белок кузнечиков смешивает в себе синий и жёлтый пигменты, создавая зелёный цвет. Зелёная окраска помогает кузнечикам оставаться незаметными в траве, но как она у них получается? Это должны быть какие-то пигменты, но как и в каких пропорциях они накапливаются, чтобы дать изумрудно-зелёный цвет? Точный молекулярный механизм здесь оставался неизвестным больше ста лет, и вот сейчас в PNAS появилась статья сотрудников ФИЦ Биотехнологии РАН, Московского государственного университета и Института биоорганической химии РАН, которые выяснили, что зелёный цвет кузнечикам организует некий белок, удерживающий у себя сразу несколько пигментных молекул.