Минстрой внес в правительство законопроект об объединении трех видов экспертиз

Министерство строительства и ЖКХ внесло в российское правительство законопроект, который предусматривает объедение процедур прохождения трех видов экспертиз – историко-культурной, экологической, а также экспертизы проектно-сметной документации.
Министерство строительства и ЖКХ внесло в российское правительство законопроект, который предусматривает объедение процедур прохождения трех видов экспертиз – историко-культурной, экологической, а также экспертизы проектно-сметной документации.
Свежие комментарии