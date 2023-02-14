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Минстрой внес в правительство законопроект об объединении трех видов экспертиз

Минстрой внес в правительство законопроект об объединении трех видов экспертиз

Министерство строительства и ЖКХ внесло в российское правительство законопроект, который предусматривает объедение процедур прохождения трех видов экспертиз – историко-культурной, экологической, а также экспертизы проектно-сметной документации.

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