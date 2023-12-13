Полузащитник команды «Строгино» сыграет за сборную России по футболу

Футболист юношеского состава «Строгино» Александр Андреев вызван в сборную России U-14. Юноши 2009 года рождения сыграют три матча со старшими командами: 14 декабря – с «Ростовом» (2008), 16 декабря – с «Краснодаром» (2008) и 19 декабря – с «Академией Краснодарского края» (2008).