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Оператор дрона-перехватчика поразил аэростат ВСУ с модулем Starlink

Оператор дрона-перехватчика поразил аэростат ВСУ с модулем Starlink

Аэростат ВСУ с прикрепленным модулем Starlink сбит на высоте более 10 километров. Для уничтожения аэростата был использован таран российского дрона-перехватчика.

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