Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Во Франции и США увеличилось число скачиваний Telegram

Во Франции и США увеличилось число скачиваний Telegram

В США и Франции увеличилось число скачиваний приложения Telegram в магазине App Storе, показатель вырос после ареста основателя мессенджера Павла Дурова.

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