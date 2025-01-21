Статую рыцаря от частного дайвинг-клуба убрали со дна Байкала

Железную статую рыцаря вытащили со дна Байкала после вмешательства природоохранной прокуратуры.В ведомстве сообщили, что из-за информации в соцсетях была проведена проверка по факту размещения арт-объекта «Рыцарь Байкала» на дне знаменитого озера.