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Царьград

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Эрик Праздников предложил сократить учительскую отчетность на 20%

Эрик Праздников предложил сократить учительскую отчетность на 20%

Эрик Праздников, председатель Партии пенсионеров, выступил за сокращение бумажной нагрузки учителей до 20% рабочего времени, предлагая законодательно ограничить отчётность и дать педагогам больше времени для обучения и работы с учениками.

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