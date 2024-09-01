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США отказались направлять подрядчиков на Украину для обслуживания F-16

США отказались направлять подрядчиков на Украину для обслуживания F-16

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Текст: Антон Антонов Американская администрация отклонила предложение военных направить на Украину подрядчиков из США, чтобы те обслуживали военную технику, в том числе истребители F-16, сообщили чиновники.

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Комментарии
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Лев Добрый
Хватит врать, они давно уже на хохлостане!⚔️🤠👈
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