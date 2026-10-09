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На Горе в Барнауле построят четырехэтажный гаражный комплекс с лифтами для авто

На Горе в Барнауле построят четырехэтажный гаражный комплекс с лифтами для авто

На Горе в Барнауле будут строить гаражный комплекс. Он станет частью жилого массива в этой части города, в том числе соседнего ЖК "Шервуд", строительство которого уже завершается.

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