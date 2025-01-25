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Видео: Хвича Кварацхелия оформил голевую передачу в дебютном матче за «ПСЖ»

Видео: Хвича Кварацхелия оформил голевую передачу в дебютном матче за «ПСЖ»

Грузинский вингер Хвича Кварацхелия отдал голевую передачу в дебютном матче за «ПСЖ» против «Реймса» в 19-м туре французской Лиги 1.

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